Скромные результаты: почему часть конгрессменов выступила против помощи Киеву

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

WP: часть конгрессменов США выступила против помощи Киеву

Скромные результаты: почему часть конгрессменов выступила против помощи Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Американские чиновники даже вступили в перепалку на очередном заседании по обсуждению поддержки киевского режима.

Некоторые американские конгрессмены выступили против выделения помощи Киеву из-за скромных результатов контрнаступления боевиков. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о предоставлении киевскому режиму пакета помощи на 20 миллиардов долларов. Украина может его лишиться, если не дойдет до «ключевого» города Мелитополь в Запорожской области.

При этом газета пишет, что на заседании возникли яростные споры — некоторые чиновники заявили, что США не поставляют более мощное оружие боевикам, поэтому они якобы не могут достичь нужного результата.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи тяжелого вооружения уничтожили основную группировку боевиков киевского режима в Урожайном.

Тема:
Украинское контрнаступление
18 авг
Завербованный украинский дезертир сдался в плен армии РФ 
17 авг
В Германии начали обучать боевиков ВСУ управлению Leopard
17 авг
Гроза дронов: как в зоне спецоперации работает комплекс ПВО «Тор»
17 авг
Спасались бегством: «героический» ролик боевиков ВСУ пошел не по плану
17 авг
«Сдаются подразделениями»: в США дали реальную оценку ситуации под Харьковом
17 авг
«Это было шоу»: в ЦРУ узнали досадную правду о контрнаступлении ВСУ
17 авг
ВС РФ отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах в Запорожской области
17 авг
«Чтобы избежать ударов»: ВСУ спешно меняют дислокацию вооружения
17 авг
Эффективный отпор: мотострелки громят подразделения ВСУ в Запорожье
17 авг
ВСУ заставляли российских военнопленных участвовать в подготовке фейковых видео
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

11:04
Британия заключила контракты на поставку Украине систем ПВО
10:59
«Ангарского маньяка» обвинили в убийстве еще трех женщин
10:59
В РФ создали новую антиматериальную винтовку — «убийцу» американской Barrett
10:48
Последний шанс: о чем молил любимый муж Майю Менглет в последний час
10:45
Слонов и жирафов могут начать привозить в Россию из ЮАР
10:41
«Дружеское письмо»: США одобрили передачу Киеву истребителей F-16

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
«Все, к чему прикоснулся, обернулось тленом и прахом»: почему Байден празднует мнимую победу над инфляцией
Разлад в семье: почему Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку