На данном участке потери киевского режима продолжают увеличиваться.

Российские военные при помощи тяжелого вооружения уничтожили основную группировку боевиков киевского режима в Урожайном. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Перекинуть туда резервы у них пока не получается, подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах», — рассказал он ТАСС.

Гагин добавил, что на данном участке потери киевского режима продолжают увеличиваться.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовые отряды Вооруженных сил РФ сумели улучшить свои позиции на донецком направлении.