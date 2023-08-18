«Уничтожаются на подступах»: ВСУ терпят неудачи в Урожайном
Гагин: основная группировка ВСУ уничтожена в Урожайном
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
На данном участке потери киевского режима продолжают увеличиваться.
Российские военные при помощи тяжелого вооружения уничтожили основную группировку боевиков киевского режима в Урожайном. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Перекинуть туда резервы у них пока не получается, подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах», — рассказал он ТАСС.
Гагин добавил, что на данном участке потери киевского режима продолжают увеличиваться.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовые отряды Вооруженных сил РФ сумели улучшить свои позиции на донецком направлении.
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