Российские морпехи ошеломили боевиков ВСУ внезапным ударом в зоне СВО
Российские морпехи нанесли удар по боевикам ВСУ на угледарском направлении
Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; .5-tv.ru
На успешную атаку ушло около трех минут.
На угледарском направлении российские морпехи ошеломили боевиков внезапным ударом прямой наводкой. Наши военные грамотно использовали рельеф местности, в том числе заросли деревьев, и подобрались на минимально возможное расстояние к противнику.
После этого они открыли огонь из крупнокалиберных зенитных пушек, установленных на бронетранспортере.
На успешную атаку ушло около трех минут. Сразу после этого морпехи ушли на новое задание.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как в зоне спецоперации работает комплекс ПВО «Тор».
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