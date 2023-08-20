ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

По городу выпустили снаряды калибром 155 миллиметров.

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Фото: Тришин Николай / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Такой новостью поделились представители правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что по городу было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Количество пострадавших мирных жителей не раскрывается.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Яснобродовка — город Донецк (Киевский район) — выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Три человека погибли в результате взрыва в центре Донецка

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска отразили пять атак украинских боевиков на донецком направлении. За сутки противник потерял до 400 человек убитыми, а также 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Тема:
Спецоперация
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