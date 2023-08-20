По городу выпустили снаряды калибром 155 миллиметров.
Фото: Тришин Николай / ТАСС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Такой новостью поделились представители правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что по городу было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Количество пострадавших мирных жителей не раскрывается.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Яснобродовка — город Донецк (Киевский район) — выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», — отметили в Telegram-канале ведомства.
Три человека погибли в результате взрыва в центре Донецка
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска отразили пять атак украинских боевиков на донецком направлении. За сутки противник потерял до 400 человек убитыми, а также 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубицу Д-20.
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