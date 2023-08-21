В Москве выпало рекордное с 1999 года количество осадков

Москва обновила 24-летний рекорд по количеству осадков 20 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
Прошлый рекорд составил 18,2 мм.
Столица обновила свой 24-летний рекорд по суточному количеству осадков для 20 августа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Москва обновила суточный рекорд по осадкам», — написал он.
В Москве выпало более половины месячной нормы августа, которая, между прочим, составила 60%, это примерно 47 мм осадков. Предыдущий рекорд был установлен 24 года назад — 20 августа 1999 года, он составил всего 18,2 мм.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве парк «Зарядье» вновь заработал после закрытия из-за неопознанного устройства.
- 20 авг
- МЧС предупредило москвичей о кратковременных дождях и грозе
- 19 авг
- Жителей юга России предупредили о «турецкой жаре»
- 18 авг
- Ливень с градом: грозовой фронт накрыл Московскую область
- 18 авг
- Гроза и шквалистый ветер: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
- 17 авг
- Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего
- 17 авг
- Невозможно выбраться: мощный шторм затопил аэропорт Франкфурта
- 17 авг
- Жизнь после тайфуна: море во Владивостоке приняло коричневый цвет
- 17 авг
- Холодный душ заказывали? Какая погода ожидается на выходных
- 17 авг
- Из года в год: как себя вести в конфликте с коллегами из-за кондиционера
- 16 авг
- Жителей Стамбула предупредили об угрозе дефицита воды
Читайте также
83%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?