В Москве выпало рекордное с 1999 года количество осадков

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Москва обновила 24-летний рекорд по количеству осадков 20 августа

В Москве выпало рекордное с 1999 года количество осадков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Прошлый рекорд составил 18,2 мм.

Столица обновила свой 24-летний рекорд по суточному количеству осадков для 20 августа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москва обновила суточный рекорд по осадкам», — написал он.

В Москве выпало более половины месячной нормы августа, которая, между прочим, составила 60%, это примерно 47 мм осадков. Предыдущий рекорд был установлен 24 года назад — 20 августа 1999 года, он составил всего 18,2 мм.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве парк «Зарядье» вновь заработал после закрытия из-за неопознанного устройства.

Тема:
Погода
20 авг
МЧС предупредило москвичей о кратковременных дождях и грозе
19 авг
Жителей юга России предупредили о «турецкой жаре»
18 авг
Ливень с градом: грозовой фронт накрыл Московскую область
18 авг
Гроза и шквалистый ветер: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
17 авг
Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего
17 авг
Невозможно выбраться: мощный шторм затопил аэропорт Франкфурта
17 авг
Жизнь после тайфуна: море во Владивостоке приняло коричневый цвет
17 авг
Холодный душ заказывали? Какая погода ожидается на выходных
17 авг
Из года в год: как себя вести в конфликте с коллегами из-за кондиционера
16 авг
Жителей Стамбула предупредили об угрозе дефицита воды
+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Не упускай свой шанс: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 августа

Последние новости

1:33
«Тебе со мной повезло»: как перестать ревновать мужчину и искать признаки измены
1:16
«Потерял пьяный ухажер матери»: в Петербурге пропала двухлетняя девочка
0:59
В Москве выпало рекордное с 1999 года количество осадков
0:42
«Сверлил ее взглядом»: комик Павел Воля о первом знакомстве с Ляйсан Утяшевой
0:25
Захарова о словах Зеленского о Белгороде: «Видимо, передозировка»
0:08
В Воронежской области ввели режим ЧС из-за сибирской язвы

Сейчас читают

Момент аварии с участием певицы Лады Дэнс попал на видео — эксклюзивные кадры
Умер советский телеведущий и писатель Аксель Тамм
Автор песен Кэти Перри пропала без вести в США: возможно похищение
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку