Сдерживают натиск: как российские мотострелки обороняют участок фронта в ЛНР
Российские мотострелки выстроили линию обороны в ЛНР
Фото, видео: Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Контрудары позволяют в том числе продвигаться вперед, освобождая все новые территории.
В Луганской республике огневой натиск противника сдерживают российские мотострелки. Подразделения выстроили надежную оборону — националистов бьют как на дальних подступах, так и на переднем крае.
Контрудары позволяют в том числе продвигаться вперед, освобождая все новые участки фронта. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.
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