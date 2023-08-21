Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Минобороны: российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Об успехах бойцов ВС РФ сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Ракетные подразделения российской армии нанесли удар по украинской станции разгрузки Межевая, уничтожив три вагона с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на данные начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«Ракетными подразделениями южной группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении, уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза и значительное количество живой силы противника», — цитирует собеседника агентство.

Астафьев также отметил, что ракетные удары по району сосредоточения солдат и огневых средств ВСУ в районе Новодмитровки нанесли расчеты систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Урон понесли 3-й мотопехотный батальон 92-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Кроме того, самолеты Су-25 поразили точки скопления живой силы противника на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. Артиллерия ударила по пункту временной дислокации националистов в районе Новомихайловки. Поражены пункты управления беспилотными летательными аппаратами в Ласточкино, а также пикапы с пехотой в нескольких населенных пунктах.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны российской спецоперации за минувшие сутки.

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