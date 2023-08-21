«Магистр» на фронте: новый комплекс управления ПВО поступил в войска РФ

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Рита Миронова
Рита Миронова 46 0

ТАСС: первые комплексы управления ПВО «Магистр-СВ» поступили в войска

«Магистр» на фронте: новый комплекс управления ПВО поступил в войска РФ

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Тема:
Спецоперация

Такая машина автоматически обнаруживает, распознает и сопровождает воздушные цели.

Российские войска получили первую партию нового комплекса автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Известно, что комплексы производят серийно. Такая машина способна следить за воздушным пространством, используя внешние и встроенные средства разведки, а также координировать противовоздушный бой.

Сам комплекс представляет из себя оптико-электронную станцию, которая автоматически обнаруживает, распознает и сопровождает воздушные цели.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РФ создали новую антиматериальную винтовку — «убийцу» американской Barrett. 

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