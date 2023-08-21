ВСУ второй раз за день попытались атаковать Белгородскую область дроном
Беспилотник был перехвачен силами ПВО.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Боевики киевского режима второй раз за день попытались атаковать беспилотником самолетного типа Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что дрон был замечен над территорией региона в 16:00. Затем его сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений в результате не зафиксировали.
Первый дрон в небе над субъектом был сбит в 14:30.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что атаку беспилотников отразили в Кировском районе Калужской области.
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