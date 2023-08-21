Беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 24 0

В результате пострадавших и разрушений нет.

Беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Беспилотник самолетного типа обнаружен и сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что киевский режим попытался атаковать регион с помощью дрона около 14:30 по московскому времени.

В результате пострадавших и разрушений нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о двух беспилотниках, которые были сбиты силами ПВО утром 21 августа.

Тема:
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