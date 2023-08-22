С чем это связано? Может ли киевский режим таким способом скрывать свои преступления?

Украина перестала допускать до линии фронта иностранных журналистов, не имеющих разрешение от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет швейцарское издание Temps.

«Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено», — говорится в статье.

Газета связывает такое решение киевского режима с провалом контрнаступления. Вероятно, Киев не хочет показывать реальные потери на поле боя. Таким образом, отмечают журналисты, военное руководство пытается скрыть от прессы «крупное наступление, о котором нужно молчать».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир отделения ВСУ под Купянском расстрелял своего же солдата, испугавшегося наступления российской армии.