Балицкий заявил об увеличении потерь ВСУ на 30% на запорожском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

При этом киевский режим не оставляет попыток прорвать российскую оборону.

Балицкий заявил об увеличении потерь ВСУ на 30% на запорожском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим на запорожском направлении только за последние десять дней понес потери в 1,5 тысячи боевиков. Об этом сообщил ври губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди общих потерь численность техники даже не перечислить.

«Потери противника возросли на 30%», — уточнил Балицкий.

Обстановку на данном направлении он назвал напряженной, при этом российская армия заняла достаточно выгодные рубежи в районе населенного пункта Работино. Там же была уничтожена целая штурмовая группировка неонацистов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир отделения ВСУ под Купянском расстрелял своего же солдата, испугавшегося наступления российской армии.

Тема:
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