Ни в одном пакете поставок и ни в одной публичной речи от союзников киевского режима не сообщалось о дронах, которые атакуют российскую территорию.

Украина получает от стран-союзниц беспилотники, которые не указываются в пакетах военной помощи. Периодически такие БПЛА сбивают российские войска. Об этом aif.ru рассказал военный аналитик Алексей Леонков.

«Зачастую беспилотники, которые мы сбиваем, даже не фигурируют в этих пакетах (помощи — Прим. ред.) и публичных сообщениях о военной помощи Украине, идут вне их, и о факте появления новых БПЛА мы узнаем уже после их сбития комплексами ПВО или РЭБ», — рассказал эксперт.

Киевский режим выбрал беспилотники как самый эффективный и выгодный способ борьбы, так как на них российская армия тратит существенные ресурсы. Однако до полного освобождения Украины эти попытки атаковать российские территории не прекратятся.

«А пока киевский режим еще жив, угроза со стороны беспилотников, увы, будет присутствовать. Но их эффективность начнет снижаться, потому что мы будем закрывать все бреши, сквозь которые они долетают до наших городов», — отметил Леонков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские дроны уничтожают технику ВСУ.