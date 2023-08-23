Охраняют рубежи: морпехи громят отряды ВСУ на границе ДНР и Запорожья

Защищаться от врага бойцам помогают в том числе инженеры.

На границе ДНР и Запорожской области наши рубежи охраняют морпехи Тихоокеанского флота. Киевские силовики не оставляют попыток прорвать оборону, однако все они обречены на провал — противника встречают плотным огнем.

Защищаться от врага бойцам помогают в том числе инженеры — они совершенствуют бронетехнику прямо в полевых условиях. Из зоны спецоперации — репортаж корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжелые бои продолжаются в районе Марьинки.