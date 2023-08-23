«Берем все, что дают»: Зеленский запросил новое оружие у Финляндии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 106 0

Зеленский попросил у Финляндии F-18, которые выводят из эксплуатации

«Берем все, что дают»: Зеленский запросил новое оружие у Финляндии

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Тема:
Спецоперация

Однако киевскому режиму вряд ли смогут помочь. Запрошенную технику страна выводит из эксплуатации.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский запросил у Финляндии истребители F-18 (Hornet), которые уже выводят из эксплуатации. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с финским премьером Петтери Орпо.

При этом Зеленский считает истребители F-16 более приоритетными для страны.

«Мы берем все, что нам дают. <…> Мы готовы учиться на всем, что плавает или летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы (возьмем. — Прим. ред.) с удовольствием», — сказал Зеленский.

Известно, что Дания направит киевскому режиму 19 истребителей F-16. Эти же боевые самолеты планируют передать Украине и Нидерланды.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дания начала обучать украинских пилотов в рамках поставок истребителей F-16.

Тема:
Спецоперация
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