«Очень высокое доверие»: Балицкий раскрыл подробности диалога с Путиным

Балицкий: Путин подтвердил, что Россия еще ничего не начинала
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Что обсуждалось в ходе встречи в Кремле?
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл подробности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.
Балицкий отметил, что беседа внушила «очень высокое доверие». Одной из тем, конечно, стал украинский конфликт.
«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: „Мы еще ничего не начинали“. И осенью будет очень много интересного», — сказал Балицкий, говоря о событиях специальной военной операции на Украине.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки противника на запорожском направлении.
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