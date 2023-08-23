Российские военные за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районе Работино

Российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки противника на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — уточнил он.

В результате киевский режим потерял до 80 боевиков, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-30, три гаубицы М119 производства США, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные на купянском направлении отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.