Крушение самолета: все имеющиеся факты к данному часу
Следственный комитет рассматривает разные версии причин авиакатастрофы.
Фото, видео: © РИА Новости / СК РФ; 5-tv.ru
Под Тверью расследуют обстоятельства крушения бизнес-джета Embraer, на борту которого находились десять человек. Все они погибли. Следственный комитет (СК) рассматривает разные версии причин авиакатастрофы. В том числе техническую неисправность и ошибку пилотирования.
Росавиация опубликовала список членов экипажа и пассажиров разбившегося самолета. Всей последней информацией поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов.
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