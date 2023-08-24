Крушение самолета: все имеющиеся факты к данному часу

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Следственный комитет рассматривает разные версии причин авиакатастрофы.

Фото, видео: © РИА Новости / СК РФ; 5-tv.ru

Под Тверью расследуют обстоятельства крушения бизнес-джета Embraer, на борту которого находились десять человек. Все они погибли. Следственный комитет (СК) рассматривает разные версии причин авиакатастрофы. В том числе техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Росавиация опубликовала список членов экипажа и пассажиров разбившегося самолета. Всей последней информацией поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов.

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