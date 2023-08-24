Тела погибших в авиакатастрофе в Тверской области доставили на экспертизу

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 65 0

К моргу в Тверской области прибыли машины полиции и фирм ритуальных услуг.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В морг в Тверской области доставили тела погибших в результате крушения бизнес-джета Embraer. Эксперты-криминалисты вскоре займутся экспертизами, которые помогут установить личность погибших, а также, возможно, пролить свет на причину крушения.

Всего на борту самолета в момент крушения находилось десять человек. Согласно спискам Росавиации, на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Трое погибших, по предварительным данным, — экипаж самолета.

Специальная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиакатастрофы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

СК рассматривает разные версии причин авиакатастрофы. В том числе техническую неисправность и ошибку пилотирования.

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