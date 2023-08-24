Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша», совершившим подвиг в зоне спецоперации. Об этом сообщили в эфире одного из федеральных телеканалов.

Глава государства встретился с военнослужащими еще 24 августа на мероприятии в поселке Поныри Курской области, посвященном 80-летию победы в Курской битве. Там он торжественно вручил экипажу танка «Алеша» звезды «Героев России».

В зоне спецоперации солдаты вступил в неравный бой с противником и совершили невозможное — не только одержали победу, но и спасли товарищей из подбитого танка.

29 июля о подвиге российских военных рассказали в Минобороны РФ. Военнослужащие смогли разгромить колонну ВСУ на запорожском направлении, за что были представлены Сергеем Шойгу к званию «Героев России».

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин посетил концерт по случаю 80-летия победы в Курской битве.