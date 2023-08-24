«До сих пор спорят»: США и Украина не могут договориться о тактике контрнаступления

Киевский режим продолжает нести потери. Как западные страны хотят менять ситуацию?

Американцы и украинцы не могут договориться о тактике «оживления» контрнаступления, которое не принесло успехов. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«За последние недели Киев внес некоторые коррективы, но обе стороны (США и Украина. — Прим. ред.) до сих пор спорят о том, как изменить ситуацию с россиянами в то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы», — говорится в тексте.

По информации издания, чиновники из США призывают боевиков вернуться к военной подготовке на европейских базах, чтобы потом попытаться прорвать оборону российской армии и выйти к Азовскому морю. Несогласие с этим выражал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — он считает, что на Западе «не понимают природу этого конфликта».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне неудачного контрнаступления ВСУ страна рискует понести еще большие потери — территориальные.