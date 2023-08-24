Сальдо сообщил о пресечении попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 43 0

Разведка сразу же зафиксировала две лодки с неонацистами.

Сальдо сообщил о пресечении попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

В Херсонской области российские военные пресекли попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что разведка сразу же зафиксировала две лодки с неонацистами.

«Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в районе Григоровки и Уманского.

Тема:
Спецоперация
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