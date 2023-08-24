Путин о Пригожине: человек сложной судьбы, но были ошибки серьезные в жизни

Президент был знаком с лидером ЧВК «Вагнер» с 90-х годов.
Фото, видео: Жабриков Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио ДНР Денисом Пушилиным. Во время нее российский лидер сказал пару слов о скончавшемся лидере ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине.
«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов, это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни», — заявил он.
По его словам, Пригожин умел добиваться результатов нужных и для себя, и для страны, когда его просили об этом для общего дела.
Путин отметил, что он был талантливым человеком и бизнесменом, который работал не только в России, но и за границей, а в частности в Африке. Там он занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выразил соболезнования погибшим при крушении самолета Пригожина.
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