В Харькове зафиксировали технику ВСУ для форсирования рек

В Харьков боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) перегнали инженерную технику, предназначенную для форсирования рек. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что такие действия неонацистов были замечены на одном из гражданских предприятий

«Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля «КрАЗ», — сообщил Марочко, уточнив, что такой парк способен навести переправу через водную преграду длиной более 50 метров грузоподъемностью порядка 60 тонн.

Спецоперация (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерия группировки «Юг» российской армии совершила удары по пункту дислокации Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и Андреевки.