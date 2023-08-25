В Харькове зафиксировали технику ВСУ для форсирования рек

В один из населенных пунктов, по данным властей, неонацисты привезли понтонный парк.
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
В Харьков боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) перегнали инженерную технику, предназначенную для форсирования рек. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что такие действия неонацистов были замечены на одном из гражданских предприятий
«Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля «КрАЗ», — сообщил Марочко, уточнив, что такой парк способен навести переправу через водную преграду длиной более 50 метров грузоподъемностью порядка 60 тонн.
Спецоперация (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерия группировки «Юг» российской армии совершила удары по пункту дислокации Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и Андреевки.
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