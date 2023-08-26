На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют кассетные боеприпасы. Также подобные снаряды боевики киевского режима используют в Харьковской области. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на разведчика 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

«Работает украинская артиллерия. Наступательных действий они не ведут. Я считаю, что там стоит тероборона. Отбили недавно позицию <…> Люди отчетливо слышали польские голоса. Возможно, там есть польские наемники и наемники из других стран», — отметил собеседник агентства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что в ближайшем будущем ВСУ может потерять Харьков. Аналитик подчеркнул, что боевики киевского режима не могут держать оборону под натиском российских войск. Им не помогает ни подготовка в лагерях НАТО, ни переданное альянсом вооружение.