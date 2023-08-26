Поддержка сверху: как аэроразведка помогает в продвижении армии России

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Аэроразведка помогает отражать атаки ВСУ на купянском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Беспилотники обнаруживают позиции ВСУ и корректируют огонь артиллерии.

Группировка «Запад» продвигается вперед на купянском направлении. Каждому маневру предшествует обязательная аэроразведка.

Беспилотники обнаруживают позиции ВСУ и корректируют огонь артиллерии. Под Новоселовским побывал корреспондент «Известий» Денис Кулага — он увидел, как работают бойцы отряда «Шторм».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские ЗРК сбивают дроны боевиков в ДНР.

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