Поддержка сверху: как аэроразведка помогает в продвижении армии России
Аэроразведка помогает отражать атаки ВСУ на купянском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Беспилотники обнаруживают позиции ВСУ и корректируют огонь артиллерии.
Группировка «Запад» продвигается вперед на купянском направлении. Каждому маневру предшествует обязательная аэроразведка.
Беспилотники обнаруживают позиции ВСУ и корректируют огонь артиллерии. Под Новоселовским побывал корреспондент «Известий» Денис Кулага — он увидел, как работают бойцы отряда «Шторм».
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, как российские ЗРК сбивают дроны боевиков в ДНР.
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