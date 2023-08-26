В зоне спецоперации уничтожена радиолокационная станция П-18 украинских войск
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской РЛС П-18 в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
За прошедшие сутки российские военные уничтожили массу боевой техники ВСУ, в том числе поставленной Западом.
Российская военная авиация в ходе СВО уничтожила радиолокационную станцию П-18 украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — говорится в сообщении.
Кроме того, в минувшие сутки российские военные уничтожили много другой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе поставленной Западом. Так, на купянском направлении была сожжена самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства.
На запорожском направлении противник недосчитался артиллерийской системы М777 и буксируемой гаубицы М119 производства США, орудия FH-70 британского производства, а также радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.
Еще одна система М777 была уничтожена на херсонском направлении, а на южно-донецком российские бойцы подбили САУ М109 Paladin производства США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные поразили пункт управления 100-й бригады теробороны ВСУ, располагавшийся на территории Донецкой народной республики.
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