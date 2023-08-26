Гладков: число пострадавших от атаки ВСУ кассетными снарядами в Уразово выросло до шести

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 38 0

Из-за обстрела «кассетами» Белгородской области много человек пострадало.

Гладков: число пострадавших от атаки ВСУ кассетными снарядами в Уразово выросло до шести

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Тема:
Спецоперация

Боевики ВСУ снова стреляют по мирному населению в Белгородской области. Свои атаки они наносят кассетными боеприпасами, которые получили в «подарок» от США. Под разряд попал ПГТ (поселок городского типа) Уразово. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что от этого оружия пострадали шесть мирных граждан.

«В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы», — написал глава региона.

Губернатор сообщил, что за жизнь потерпевшего с тяжелыми травмами сейчас сражаются врачи Валуйской Центральной районной больницы. Также женщину, которая получила ранения глаза доставили в одно из медучреждений Белгорода. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Из-за обстрела террористов 16 домовладений оказались повреждены. Также атака украинских военных затронула два предприятия. Сейчас там выбиты окна и повреждена крыша.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что система ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области.

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