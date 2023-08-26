Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кирилловка со стороны ВСУ
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В результате атаки оказалось частично нарушено энергоснабжение.
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Украинские боевики обстреляли село Кирилловка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В результате атаки оказались повреждены четыре жилых домовладения. Также частично нарушено энергоснабжение. В настоящее время на месте повреждений работают оперативные и экстренные службы. Как уточнил губернатор региона, пострадавших нет.
Как рассказывал ранее 5-tv.ru, 24 августа украинские боевики обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Пострадавших нет.
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