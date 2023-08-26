Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кирилловка со стороны ВСУ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 17 0

В результате атаки оказалось частично нарушено энергоснабжение.

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кирилловка со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики обстреляли село Кирилловка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате атаки оказались повреждены четыре жилых домовладения. Также частично нарушено энергоснабжение. В настоящее время на месте повреждений работают оперативные и экстренные службы. Как уточнил губернатор региона, пострадавших нет.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, 24 августа украинские боевики обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Пострадавших нет.

Тема:
Спецоперация
26 авг
На «гражданке» и на передовой: какие тонкости у профессии оператор дрона?
26 авг
В Венгрии заявили о заинтересованности западных политиков в конфликте на Украине
26 авг
Гладков: число пострадавших от атаки ВСУ кассетными снарядами в Уразово выросло до шести
26 авг
В зоне спецоперации уничтожена радиолокационная станция П-18 украинских войск
26 авг
Российские военные поразили пункт управления 100-й бригады теробороны ВСУ
26 авг
Появилось видео удара российского дрона по американскому БТР в зоне спецоперации
26 авг
«Было бы хорошо, если бы отец умер»: детей украинских беженцев травят в Польше
26 авг
Работа ВС РФ по наземным и воздушным целям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
26 авг
«Мы знаем все»: Россия получает исчерпывающие сведения о ВСУ в Запорожье
26 авг
Россия всегда побеждала: в Великобритании призвали не верить пропаганде
+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Попытка отключиться: китайский гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентя...

Последние новости

20:05
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кирилловка со стороны ВСУ
19:55
Силуанов спрогнозировал рост экономики России на 2,5% по итогам 2023 года
19:41
Разрешила завести любовницу: работа в театре мешала Любови Руденко в замужестве
19:27
«Наглое вранье СМИ и властей»: почему норвежцы на самом деле забили оленей
19:12
«Хороший наркотик»: Алла Рид объяснила, почему люди рвутся на сцену
18:52
На грани смерти: Позов из «Импровизаторов» чуть не лишился жизни после операции

Сейчас читают

Успеть за 48 часов: Нигер поставил ультиматум армии и послу Франции
«Господь одарил его талантом»: какой вклад внес Церетели в отечественную культуру
«Посланы куда подальше»: Наталье Рудовой поступают непристойные предложения
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России