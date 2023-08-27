На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

По данным местной прессы, громкие хлопки прогремели в районе аэродрома.

На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Фото: www.globallookpress.com / twitter.com/Yurko_sViy

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Тема:
Спецоперация

Взрывы прозвучали в Днепропетровской области недалеко, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что громкие хлопки были слышны в Синельниковском районе недалеко от аэродрома Майское.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы разгромили отряд украинских боевиков из 150 человек на левом берегу Днепра.

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