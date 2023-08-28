На Украине начали разбирать кассетные боеприпасы для вооружения БПЛА
Украинские боевики создают из них бомбы, которые прикрепляют к беспилотникам.
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
Часть кассетных боеприпасов, которые Запад поставляет Киеву, используются не всегда далеко не по назначению. Как выяснило американское издание The Drive, украинские боевики распиливают снаряды, достают из них поражающие элементы и прикрепляют в качестве боезаряда к беспилотникам.
Подтверждением этой версии могут служить и несколько видеозаписей, которые распространились в соцсетях.
Ранее писал 5-tv.ru сообщал, что ВСУ стали сильнее обстреливать Донбасс запрещенными кассетными боеприпасами.
Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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