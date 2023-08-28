На Украине начали разбирать кассетные боеприпасы для вооружения БПЛА

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Украинские боевики создают из них бомбы, которые прикрепляют к беспилотникам.

На Украине начали разбирать кассетные боеприпасы для вооружения БПЛА

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Тема:
Спецоперация

Часть кассетных боеприпасов, которые Запад поставляет Киеву, используются не всегда далеко не по назначению. Как выяснило американское издание The Drive, украинские боевики распиливают снаряды, достают из них поражающие элементы и прикрепляют в качестве боезаряда к беспилотникам.

Подтверждением этой версии могут служить и несколько видеозаписей, которые распространились в соцсетях.

Ранее писал 5-tv.ru сообщал, что ВСУ стали сильнее обстреливать Донбасс запрещенными кассетными боеприпасами.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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