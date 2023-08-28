«Проблема номер один»: на Западе раскрыли главную сложность в обучении боевиков ВСУ
FT: западные военные заявили о нехватке переводчиков для обучения боевиков ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Aziz Karimov
Зарубежные специалисты столкнулись с трудностями перевода.
Западные инструкторы столкнулись с серьезной проблемой во время обучения боевиков ВСУ — им не хватает переводчиков. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
«Переводчики — проблема номер один», — рассказал изданию бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонна.
Сложности возникают со словами из военной и технической сфер. Дело в том, что в повседневной жизни их не используют, а у переводчиков просто не хватает словарного запаса.
Желание помочь в обучении националистов изъявило множество стран, в том числе Нидерланды, Дания и Германия. Однако на протяжении долгого времени у них возникают проблемы со знанием языка.
Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит украинской армии нехватка личного состава.
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