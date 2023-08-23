Фатально для Киева: чем грозит украинской армии нехватка личного состава

Только быстрый успех в контрнаступлении может дать Украине надежду на победу в конфликте с Россией, полагает аналитик Роберт Кларк.

Украине практически гарантировано поражение в конфликте с Россией, если не добьется быстрого успеха в своем контрнаступлении. В этом контексте проблемы с численностью армии выходят на первый план, полагает эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. Его взгляд на ситуацию в зоне спецоперации опубликовало британское издание The Telegraph. Нехватка людей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает он, может оказаться фатальной для киевского режима.

Кларк отметил, что осенью, когда проходимость дорог значительно ухудшится, оба участника конфликта лишатся условий для эффективных наступательных действий. Ситуация, по мнению аналитика, будет на руку Москве, так как появится возможность укрепить оборонительные позиции. Он также признает, что при больших потерях с обеих сторон способность к восполнению у России несравненно выше, чем у Украины.

«Для Владимира Путина (Президент РФ. — Прим. ред.) победа может, наконец, быть в поле зрения по мере того, как западная поддержка начинает слабеть. Если Киев не сможет преодолеть российские линии сейчас, он, возможно, никогда не сможет сделать этого. Если у него не останется мужчин, которые хотят быть призванными на службу, Запад не сможет помочь», — заявил Кларк.

По мнению эксперта, Киев успешно справлялся с нехваткой вооружений. Западные страны регулярно организуют новые поставки, президент Владимир Зеленский привозит из зарубежных поездок все новые договоренности. Но нехватка личного состава, с которой украинская армия сталкивается прямо сейчас, сильнее других обстоятельств. Кларк видит в растущих потерях и осенний дождях крах боеспособности ВСУ.

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