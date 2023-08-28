Держат фронт: район Марьинки стал один из самых напряженных в зоне СВО

Наши бойцы готовят новые оборонительные рубежи.

Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп на донецком и купянском направлениях. Тем временем один из самых напряженных участков в зоне спецоперации сейчас — район Марьинки, откуда украинские формирования постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.

Наши бойцы готовят новые оборонительные рубежи, которые готовы выдержать атаки противника не только с земли, но и с воздуха. Репортаж корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дроны и артиллерия громят боевиков ВСУ на передовой в ДНР.