Держат фронт: район Марьинки стал один из самых напряженных в зоне СВО

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Район Марьинки стал один из самых напряженных в зоне СВО

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Наши бойцы готовят новые оборонительные рубежи.

Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп на донецком и купянском направлениях. Тем временем один из самых напряженных участков в зоне спецоперации сейчас — район Марьинки, откуда украинские формирования постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.

Наши бойцы готовят новые оборонительные рубежи, которые готовы выдержать атаки противника не только с земли, но и с воздуха. Репортаж корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дроны и артиллерия громят боевиков ВСУ на передовой в ДНР.

Тема:
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