«Террористы остаются террористами»: стоит ли верить словам Зеленского о нежелании воевать в РФ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 67 0

Военный эксперт Никулин: Украина не рискнет воевать на территории России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; Личный архив / Игорь Никулин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим ведет «террористическую войну» против России с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не намерена переносить боевые действия на территорию России, поскольку рискует потерять из-за этого союзников. Военный эксперт Игорь Никулин объяснил 5-tv.ru, почему это всего лишь отговорки.

По мнению специалиста, на самом деле на территории России никто не рискнет воевать, будь то поляки, британцы или американцы. Тем не менее, верить Зеленскому, который «пытается делать хорошую мину при плохой игре», не стоит.

«Террористические акты на территории РФ идут, (киевский режим — Прим. ред.) в них открыто признается. Поэтому факт агрессии, он и так уже на самом деле существует. Террористы остаются террористами, что бы они ни говорили и какие бы доводы в свою пользу ни приводили», — уверен эксперт.

Никулин напоминает, что Украина ведет «террористическую войну» против России с 2014 года. А с террористами договариваться бесполезно, подчеркивает военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша доведена до отчаяния из-за беспрекословной поддержки Украины.

Тема:
Спецоперация
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