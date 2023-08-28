Myśl Polska: Польша доведена до отчаяния из-за беспрекословной поддержки Киева
Фото: www.globallookpress.com / Alex Bona
Жители страны все громче протестуют против регулярной помощи ВСУ.
Абсолютная безотказность Польши в просьбах киевского режима, регулярная поддержка украинской армии радует президента Владимира Зеленского, но не простых поляков. Раздражает последних и бескомпромиссная готовность жертвовать внутренними ресурсами и собственными национальными интересами ради благополучия Киева. Все это, в том числе и острая ненависть к России, транслируемая властью, обессилило Варшаву.
Такое мнение относительно ситуации в стране высказал политический обозреватель издания Myśl Polska («Польская мысль») Станислав Белень. Он заявил, что ни одно государство Центральной и Восточной Европы не испытывает настолько сильной неприязни к Москве.
«В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер „отчаянного“ отношения», — написал он в своей статье.
Авторы газеты Wyborcza отмечают, в свою очередь, что одно из выступлений президента РФ Владимира Путина буквально парализовало польский город Щецин. Неизвестные хакеры остановили движение поездов, а затем включили российский гимн и отрывок речи лидера столь ненавистной для Варшавы страны.
По информации издания, случилось это 25 августа. Сразу две железнодорожные ветки были обездвижены после атаки. Работники станций сообщили об инциденте правоохранителям, со временем было восстановлено сообщение по пострадавшим от взлома участкам. Полиция разыскивает хакеров.
Ранее, писал 5-tv.ru, в США поляков предупредили о риске полного исчезновения страны в результате ее агрессивной политики. Эксперт сообщил, что государственная армия настолько слаба, что военные похожи на «ходячие трупы». При этом Варшава то и дело сыплет угрозами в адрес Москвы.
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