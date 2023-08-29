Экс-советник главы Пентагона назвал истинную причину украинского конфликта

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Алина Крылова
Алина Крылова 24 0

Макгрегор: украинский конфликт является провальной попыткой США уничтожить Росси

Экс-советник главы Пентагона назвал истинную причину украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. 1st Class Zach Sheely

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Тема:
Спецоперация

Эксперт уверен — провокаторами являются США. И их действия не сыграли им на руку.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал одну из вероятных причин украинского конфликта. По его словам, американское правительство приложило свою руку, чтобы столкнуть Украину и РФ лбами.

В беседе с Youtube-каналом Redacted он выразил мнение: целью Запада было спровоцировать Россию начать спецоперацию на Украине, тем самым, лишив стороны возможности стабилизировать отношения. Промежуточный результат «восхитил» Америку, но позже ситуация начала разворачиваться в неожиданном для США русле. По уверениям Макгрегора, Запад серьезно просчитался, рассчитывая на поражение Москвы. По его словам, в апреле Владимира Зеленского отговорили от мирных переговоров, что стало фатальной ошибкой.

«Представители Белого дома были в восхищении, когда он вошел на территорию Украины. Это произошло, потому что, Вашингтон ошибочно предполагал, что это их возможность уничтожить РФ», — озвучил свои мысли он.

В довершение Макгрегор подчеркнул: Запад просчитался, когда украинские позиции, а затем и контрнаступление начали «сыпаться». И посоветовал Вашингтону не думать о вторжении на Западную Украину из-за недостаточного количества оружия и боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, сообщил о продолжении спецоперации, несмотря на атаки беспилотников ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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