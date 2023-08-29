«Втянуть страны Запада»: зачем Киеву потребовалось одобрение для ударов по Крыму

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Песков: атаки на Крым стали способом втянуть Запад в украинский конфликт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Кремле считают, что Запад прекрасно осознает риски и «издержки» своего разрешения.

Киевский режим всеми силами пытается втянуть западные страны в конфликт на Украине. Постоянные атаки на российские территории являются одним из методов осуществления их плана. Таким мнением поделился с журналистами пресс-секрутрь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал одобрение Западом уничтожения украинской стороной «всего русского», что есть на территории полуострова.

«Они (украинские власти — Прим. ред.) хотят сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт», — отреагировал он.

Песков обратил внимание, что на Западе должны прекрасно осознавать опасность, которой там себя подвергают подобными решениями. Он предупредил союзников Киева об «издержках», которые могут были спровоцированы западной вовлеченностью в конфликт Москвы и Киева.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев и его союзники пришли к единому мнению в вопросе нанесения ударов по российским территориям. Он допустил увеличение числа беспилотных налетов, в частности на Крым.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Путин не просил снять или смягчить введенные ЕС санкции.

Тема:
Спецоперация
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