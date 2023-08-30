Прямой наводкой: как российские бойцы громят боевиков ВСУ на артемовском направлении
Солдаты ВС РФ громят боевиков ВСУ на артемовском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Действуют наши военнослужащие под прикрытием систем ПВО.
За минувшие сутки на запорожском, купянском и краснолиманском направлениях спецоперации российские военные отразили сразу девять атак ВСУ. А на артемовском фронте отпор противнику дают артиллеристы и танкисты.
Работают бойцы под прикрытием нашего ПВО. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретные документы обнаружили в замаскированном командном пункте ВСУ.
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