Действуют наши военнослужащие под прикрытием систем ПВО.

За минувшие сутки на запорожском, купянском и краснолиманском направлениях спецоперации российские военные отразили сразу девять атак ВСУ. А на артемовском фронте отпор противнику дают артиллеристы и танкисты.

Работают бойцы под прикрытием нашего ПВО. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретные документы обнаружили в замаскированном командном пункте ВСУ.