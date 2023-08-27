Российские бойцы уничтожили три лодки с украинскими диверсантами

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Также за последние сутки в районе разных населенных пунктов ВСУ лишились западной техники, в том числе американской гаубицы М777.

Российские бойцы уничтожили три лодки с украинскими диверсантами

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили за последние сутки три лодки с украинскими диверсантами в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Кроме того, в районе населенного пункта Токаревка огнем российской артиллерии были подавлены и уничтожены орудия Д-30 и 2А65 вместе с расчетами. А в районе населенного пункта Зеленовка с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» была уничтожена гаубица М777 американского производства.

«Вместе с тем нанесено огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская, а также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Дмитровка», — сказал Кодрян РИА Новости.

Ранее, писал 5-tv.ru, врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы пресекли попытку украинских боевиков высадиться на левом берегу Днепра.

Тема:
Спецоперация
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