Российские бойцы уничтожили три лодки с украинскими диверсантами

Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили за последние сутки три лодки с украинскими диверсантами в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Кроме того, в районе населенного пункта Токаревка огнем российской артиллерии были подавлены и уничтожены орудия Д-30 и 2А65 вместе с расчетами. А в районе населенного пункта Зеленовка с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» была уничтожена гаубица М777 американского производства.

«Вместе с тем нанесено огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская, а также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Дмитровка», — сказал Кодрян РИА Новости.

Ранее, писал 5-tv.ru, врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы пресекли попытку украинских боевиков высадиться на левом берегу Днепра.