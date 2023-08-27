Российские бойцы уничтожили три лодки с украинскими диверсантами

Также за последние сутки в районе разных населенных пунктов ВСУ лишились западной техники, в том числе американской гаубицы М777.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили за последние сутки три лодки с украинскими диверсантами в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
Кроме того, в районе населенного пункта Токаревка огнем российской артиллерии были подавлены и уничтожены орудия Д-30 и 2А65 вместе с расчетами. А в районе населенного пункта Зеленовка с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» была уничтожена гаубица М777 американского производства.
«Вместе с тем нанесено огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская, а также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Дмитровка», — сказал Кодрян РИА Новости.
Ранее, писал 5-tv.ru, врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы пресекли попытку украинских боевиков высадиться на левом берегу Днепра.
- 27 авг
- В США объяснили стремление боевиков ВСУ сдаться в плен: «Речь идет о целых взводах»
- 27 авг
- Долгожданный подарок от Запада: когда Украина получит истребители F-16
- 27 авг
- На месте сражения: новый мемориальный комплекс увековечил защитников Курской дуги
- 27 авг
- ВСУ стали сильнее обстреливать Донбасс запрещенными кассетными боеприпасами
- 27 авг
- На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
- 27 авг
- На Украине подтвердили участие Залужного в секретном совещании с генералами НАТО
- 26 авг
- В Белгородской области погиб мирный житель в результате атаки ВСУ
- 26 авг
- Оскар Кучера помог в зоне СВО плотнику, который делал ремонт в его квартире
- 26 авг
- Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кирилловка со стороны ВСУ
- 26 авг
- На «гражданке» и на передовой: какие тонкости у профессии оператор дрона?
Читайте также
100%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?