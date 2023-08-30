Губернатор Брянской области сообщил о пресечении попытки атаки украинских БПЛА
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Пострадавших нет.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пресечении попытки киевского режима совершить атаку с помощью двух беспилотников самолетного типа.
Летательные аппараты были уничтожены над Трубчевским районом средствами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма.
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