На Украине рассказали, сколько им нужно истребителей F-16
На Украине заявили о необходимости 60 истребителей F-16
Фото: www.globallookpress.com / Master Sgt. Nathan Lipscomb
Удовлетворит ли Запад запрос Киева?
Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что для выполнения боевых задач Киеву необходимо получить 60 истребителей F-16. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
«Если они будут рассредоточены по разным оперативным аэродромам, где-то там между ними будут советские истребители. Оперативно вылетели, уничтожили, сели», — пояснил советник.
Игнат считает, что такого количества истребителей хватит, чтобы выполнить подобные задачи. Однако экс-разведчик американской армии Скотт Риттер считает иначе. По его мнению, F-16 не переживут встречи с российскими системами ПВО, в связи с чем украинских пилотов ждет смерть в бою на этих истребителях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ ликвидировали шестерых украинских пилотов под Артемовском.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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