ВС РФ ликвидировали шестерых украинских пилотов под Артемовском
Информацию подтвердили в ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / wikipedia.org/Mike Freer
Вооруженные силы РФ ликвидировали на артемовском направлении шестерых украинских военных летчиков. Об этом заявил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ Евгений Ракита.
«Вчера на бахмутском (артемовском. — Прим. ред.) направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации», — цитирует его украинское издание «Страна.ua».
Он добавил, что все пилоты являлись офицерами.
Прежде экс-разведчик американской армии Скотт Риттер выразил мнение, что F-16, которые передадут Украине, не переживут встречи с российскими системами ПВО, в связи с чем украинских пилотов ждет смерть в бою на этих истребителях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что истребитель Су-30 уничтожил украинский катер в районе острова Змеиный.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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