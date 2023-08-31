«Самые некомпетентные командиры»: в США резко раскритиковали действия ВСУ

Украинцы консультируются с американской стороной по военным вопросам, однако почему-то игнорируют важные рекомендации.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) добились бы больших результатов на фронте, если бы слушали указания офицеров США. Такое мнение выразил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают», — заявил он.

Так, США не раз предлагали свои варианты и советы по поводу ведения боевых действий, однако командование ВСУ редко прислушивалось. Более того, Шаффер высмеял украинское контрнаступление, отметив, что американцы никогда бы не посоветовали стратегию, которой придерживаются боевики.

«Все эти украинские командиры прошли подготовку в разных странах НАТО. Есть Швеция, которая говорит офицерам одно, есть Португалия, которая говорит им что-то другое, у вас есть Италия, которая говорит им что-то третье. В таких условиях вы никогда не сможете составить целостный план сражения», — поделился бывший разведчик.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные взяли под контроль позиции ВСУ в Запорожской области.