Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Брянском
Это не первая за последние сутки попытка киевского режима атаковать регион.
Фото: © РИА Новости
В Брянской области уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Еще один украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над Брянской областью около 12:00», — рассказали в ведомстве.
Ранее этим днем сообщалось о том, что в небе над Брянском сбиты три украинских беспилотника самолетного типа. С помощью антидронового ружья и специального карабина российские военные ликвидировали БПЛА, избежав каких-либо разрушений и жертв.
Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воскресенском районе Московской области был сбит украинский беспилотник.
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