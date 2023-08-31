Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Брянском

В Брянской области уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Еще один украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над Брянской областью около 12:00», — рассказали в ведомстве.

Ранее этим днем сообщалось о том, что в небе над Брянском сбиты три украинских беспилотника самолетного типа. С помощью антидронового ружья и специального карабина российские военные ликвидировали БПЛА, избежав каких-либо разрушений и жертв.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воскресенском районе Московской области был сбит украинский беспилотник.