«Они перетряхивают голову»: Юта об общении с прошедшими бои военнослужащими

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 155 0

Юта уверена, что общение с военнослужащими меняет философию жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Некоторых людей могут искренне затронуть истории военнослужащих только тогда, когда они на личном опыте столкнутся с похожими проблемами.

Общение с военнослужащими меняет философию жизни. Об этом заслуженная артистка РФ Юта эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По словам певицы, боец, который был в шаге от смерти, как никто другой осознает ценность жизни и благодарен за каждую отпущенную ему минуту.

«Они перетряхивают голову, приоритеты расставляют сразу. Ты из госпиталя всегда возвращаешься другим человеком. <…> Они четко понимают, что могли погибнуть, но Господь дал шанс. Значит ты для чего-то на этой земле еще очень сильно нужен, надо что-то сделать», — делится Юта.

Тем не менее, по словам заслуженной артистки РФ, не каждому мирному человеку может срезонировать та философия, которой придерживаются военнослужащие. Певица убеждена, что некоторых людей могут по-настоящему взять за души истории бойцов только тогда, когда они на личном опыте столкнутся с похожими проблемами.

«Его это по-настоящему затронет либо после того, как он какое-нибудь письмо деда прочтет, личная какая-то история должна произойти, либо друг у него не вернется, не дай Бог, оттуда, либо друг вернется с увечьем. Тогда происходит какая-то встряска, перелом в мозгах», — считает Юта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта сразу забывает о доме, когда приезжает в зону боевых действий.

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