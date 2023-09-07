«Каждый должен заниматься своим делом»: Юта назвала критику обывателей иллюзией

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 41 0

Юта назвала критику обывателей иллюзией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Лишь профессионалы могут объективно воспринимать реальность в рамках своей профессии.

Юта назвала критику обывателей иллюзией. Своим мнением заслуженная артистка РФ эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Нам кажется, что мы понимаем и в вокале, не будучи певцами, и в футболе, не будучи футболистами, и в политике, конечно, мы тоже понимаем, не будучи политиками. И врачей вот иногда мы тоже не прочь подучить, как правильно», — отметила певица.

По мнению Юты, лишь профессионалы, которые четко разбираются в своем деле, полагаясь на собственный опыт и полученные навыки, искажено не воспринимают действительность в рамках своей профессии. А люди, которые имеют поверхностные знания относительно того или иного предмета, наоборот, подвержены иллюзиям, обманчиво понимая этот мир.

«Сейчас очень много людей прекрасно знают, как, например, армия должна воевать, прекрасно осведомлены в том, что армия воюет неправильно. <…> Каждый должен заниматься своим делом, не надо учить армию воевать, не надо учить врачей лечить», — считает певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что в госпитале нет разделения на артиста и поклонников.

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