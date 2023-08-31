Прозвали «бегемотами»: как дроны помогают армии России громить ВСУ

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Боевики не в состоянии противостоять нашим бойцам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

На северском направлении спецоперации российские артиллеристы методично уничтожают опорные пункты ВСУ. Противостоять нам украинские боевики просто не в состоянии — в том числе из-за большого количества дронов в небе.

Беспилотники, которые способны нести внушительные заряды, уже прозвали «бегемотами». За их работой наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как системы «Солнцепек» испепеляют террористов.

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