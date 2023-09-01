Десантники армии России уничтожили отряд ВСУ под Артемовском

Костромские десантники уничтожили большой отряд ВСУ на артемовском направлении. Совершив марш, бойцы крылатой пехоты сблизились с противником на минимальное расстояние и открыли по нему шквальный огонь из пушек.

Отстрелявшись и поразив все запланированные цели, бронегруппа ВДВ совершила оперативный отход в безопасный район.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские гаубицы превращают в пыль укрепления ВСУ.