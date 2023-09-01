Десантники армии России уничтожили отряд ВСУ под Артемовском
Отстрелявшись и поразив все запланированные цели, бронегруппа совершила оперативный отход в безопасный район.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru
Костромские десантники уничтожили большой отряд ВСУ на артемовском направлении. Совершив марш, бойцы крылатой пехоты сблизились с противником на минимальное расстояние и открыли по нему шквальный огонь из пушек.
Отстрелявшись и поразив все запланированные цели, бронегруппа ВДВ совершила оперативный отход в безопасный район.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские гаубицы превращают в пыль укрепления ВСУ.
- 1 сент
- Российские гаубицы превращают в пыль укрепления ВСУ
- 1 сент
- Потеряли ближайшего союзника: в Британии горюют из-за отставки Уоллеса и ситуации на Украине
- 1 сент
- Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью
- 1 сент
- Доказано: БМП-3 превзошла M2 Bradley по характеристикам
- 1 сент
- «Позвонить в Киев»: в США нашли способ быстро прекратить конфликт на Украине
- 1 сент
- Российские силы поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
- 1 сент
- Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
- 1 сент
- В США усомнились, что Abrams помогут ВСУ в контрнаступлении
- 1 сент
- ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
- 1 сент
- «Сыты по горло»: в рядах ВСУ растет недовольство из-за НАТО
Читайте также
51%
0.40 104.94
0.49
Нашли ошибку?