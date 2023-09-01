Российские гаубицы превращают в пыль укрепления ВСУ
Дальнобойные гаубицы армии России уничтожают укрепления ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Огонь в нужный квадрат вызывают квадрокоптеры.
Удары по технике и укреплениям ВСУ со снайперской точностью наносит наша артиллерия. Дальнобойные гаубицы работают с небывалой интенсивностью.
Огонь в нужный квадрат вызывают квадрокоптеры. За результатами одной из таких атак наблюдала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как системы «Солнцепек» испепеляют террористов.
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